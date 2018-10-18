Atanmayan öğretmen intihar ederken arkası olan işe dahi gitmiyor!

Ali Ekber ERTÜRK / SÖZCÜ ERSİN TURHAN: 31 yaşında. İstanbul’da yaşıyordu. Üniversitede öğretmenlik bölümünü bitirdi. Atama bekliyordu. Yıllarca atanamadı. Sonunda canına tak etti. Hayatını sonlandırdı. SÜMEYRA ORDU: AKP Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı. Açıktan atamayla Kütahya Belediyesi’nde işe girdi. Ancak işe gitmediği, Ankara’da yaşadığı ortaya çıktı. Tepki çekti.



Milyonlarca genç iş ararken, AKP Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi'nde işe girdi. Ancak Ankara'da yaşayan ve internet üzerinden kedi satışı yapan Sümeyra'nın işe gitmediği ortaya çıktı. Aydan aya hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı iddia edildi.

CİNS KEDİ SATIYOR

Ankara'da yaşayan ve Kütahya'daki işine gitmeyen Sümeyra Ordu, hem devletten maaşını alıyor hem de kedi satarak para kazanıyor. Sosyal medyada “sumeyracathouse” adıyla site açan Ordu, yüksek fiyatlara cins kedileri pazarlıyor. Yasalara göre kamu görevlilerinin ticari kazanç elde edecek başka bir işte çalışması ise yasak.

AKP'li Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu skandalı doğruladı ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Özel Kalem olarak görevli bizde görevli… Bakanlık onayıyla alındı. Ama raporlu. Başkası o görevi yapıyor. Geliyor, rapor alıyor ve izin kullanıyor. Ankara'da TOKİ'ye naklen geçmek istiyor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?”

CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap da SÖZCÜ'ye ‘' Vekil kızı, 6 aydır hiç işe gelmeden, Ankara'da oturduğu yerden maaş alıyor. Bu, adaletsizliktir hukuksuzluktur kural tanımazlıktır. Halkın vergileri gasp ediliyor'' dedi.



ATANAMAYAN ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ

Ersin Turhan… 31 yaşındaydı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okumuş, atanmayı bekliyordu. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre ataması yapılmadı ve geçen pazar İstanbul Gazi Kent Ormanı'nda bir ağaca kendini asarak intihar etti. Ataması yapılmadığından dolayı bunalıma giren Turhan'ın sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptığı ortaya çıktı.

Paylaşımında hayata ilişkin mesajlar yazan Turhan şu ifadeleri kullanmış: “Gelip karşıma pis pis sırıtma hayat. Ben sana yenilmedim. Sonsuz bir uykuya hasretim. Ve asla sevinme ilk rauntta nakavt ettim diye. İkinci raunt Azrail ile hadi gel zaman geldi. Ertelemenin anlamı yok.” Turhan son paylaşımında “Sabah beni bir ağaçta asılı bulacaklar” diye yazdı. Turhan'ın paylaşımlarından sonra ona ulaşamayan ailesi karakola başvurdu. Acı haber pazartesi sabahı aileye ulaştı, Gazi Kent Ormanı'nda bir ağaca asılı bulunan Turhan'ın cebinden 10 TL para çıktı.