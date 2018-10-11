İzmir Adliyesi'nde hareketlilik! 1 kişinin durumu ağır

İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı zehirlenmeler meydana geldi.
Boşaltılan İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilerek gazdan etkilenenlere müdahale edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi.
İzmir'deki zehirlenmelerle ilgili açıklama
İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina boşaltıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olayla ilgili olarak 1'i ağır 3 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.