Fatih Altaylı: Yuh artık Arda, yuh artık

Olayın ardından Arda Turan’ın Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan 'Eşin olduğunu bilmiyordum' diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı gündeme oturan Arda Turan'a "Bu ülke sana 'Adamlığı' ilk takımının adı gibi Altıntepsi’de sundu. Sen o tepsiye pisledin Arda" dedi.

İşte Arda Turan'ın vukuatları

Fatih Altaylı, Arda Turan'ın 'Adamlık' diyerek kaybettiğini lafla kapatmaya çalıştığını belirterek Turan'ın şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i sözle taciz etmesini köşesinde şöyle değerlendirdi:

"Sana baktıkça üzülüyorum Arda.

Biz senin bir an önce iyileşip sahalara dönmeni, kendini bulmanı beklerken seni sabaha karşı bir bar köşesinde buluyoruz.

Hem de ne bulmak!

Kocasını da tanıdığın bir evli kadına 'yazarken'

Yuh artık Arda, yuh artık.

'Adamlık' diyorsun ya Arda.

Birinci dersten başlayalım istersen.

Karnı burnunda çocuğunuzu dünyaya getirecek eşini evde bırakıp, kendini gece kulüplerine atmak mı adamlık yoksa bir yandan palavradan muhafazakarlık mesajları verirken, bir yandan gece kulüplerinde kavga çıkarmak mı?

Gelelim ikinci derse.

9 aylık hamile eşin evde beklerken başka kadınlara yürümek mi adamlık?

Hadi hiçbiri bizi ilgilendirmez de, evli bir kadına kocasının yanında asılmak adamlığın neresinde var?

Bu kadarı bile 'Pes artık' dedirtecek kadar rezilce bir durumken bir de kadının kocasına saldırmak mı adamlık!

Yuh artık Arda. Yuh.

Bu mudur senin ağzından düşürmediğin adamlık?

Sonra bir de bitirimler gibi elinde silahla hastaneye gidip 'Vur beni' demeler falan.

Böyle yaparak bar köşelerinde yitirdiğin adamlığı kazanacağını mı zannediyorsun Arda?

Bu ülke sana 'Adamlığı' ilk takımının adı gibi Altıntepsi’de sundu.

Sen o tepsiye pisledin Arda."

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