Yolcu uçağında panik! Acil iniş yaptı

İstanbul- Paris seferini yapan uçak, bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev alması nedeniyle Zagreb'e zorunlu iniş yaptı.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen- Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev aldığı, pilotların yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağın Zagreb Havalimanı’na iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı’na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İlgili haberde konu edildiği gibi uçaklarının Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi olmadığı aktarıldı.