Cezaevindeki 3. havalimanı işçilerinden mesaj var

Tutuklanan 3. havalimanı işçileri cezaevinden gönderdikleri mesajla kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan eylemde, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı.

İşçilerden 24'ü, "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlamalarıyla önceki gün Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan işçiler kaleme aldıkları mektupla kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

İşte o mektup: