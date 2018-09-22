Valilik yalanlamıştı: Devrim'in eşi gerçeği böyle anlattı

Oğluna, okulun istediği pantolonu alamayan İsmail Devrim, çocuğu okuldan gönderilince yaşamına son verdi. Çaresiz babanın eşi Hafize Devrim'e söylediği son sözleri ise, “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” oldu.

Valilik ise yaşanan vahim olayın ardından skandal bir açıklamaya imza attı.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığını iddia etti.

Valiliğin yazılı açıklamasının ardından Hafize Devrim'in konuşması ortaya çıktı. Hafize Devrim, İsmail Devrim'in kendisine "Çocuklarıma bakamayacaksam niye yaşıyorum, keşke ölseydim" dediğini aktardı.

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