Evlilik teklifi için attığı ‘havai fişek’ yangın çıkardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, S.M.'nin (29) evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşını etkilemek için gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, orman yangınına yol açtı.

Yangın yakında bulunan otel personeli, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, havai fişeği attığı belirlenen S.M. gözaltına alındı.

Kemer Çalış Tepesi’nde atılan hava fişekler, ormanlık alana düşerek yangın çıkmasına neden oldu. Olay, orman işletme şefliğine bildirildi. Yapılan ihbarın ardından alana 2 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve ekipler de bölgeye gitti.

OTEL PERSONELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangının çıktığı bölgede bulunan otelin personeli, alevlere yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ve orman ekiplerinin de müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken dumana maruz kalan personele, otelin doktoru oksijen maskesi takıp sağlık durumlarını kontrol etti.

HAVAİ FİŞEK ORMANA DÜŞTÜ

Öte yandan biri kadın olmak üzere 2 kişinin Çalış Tepesi’nden aşağı indiğini görenler polise haber verdi. Polis, iki kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Alınan ifadelerde otelde çalışan S.M.’nin, Çalış Tepesi’nde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı sırada attığı havai fişeğin yön değiştirerek ormanlık alana düşmesinin ardından yangın başladığı belirlendi.

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S.K. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.M. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. S.M., polis merkezinden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazeteciyi haber yapılmaması konusunda tehdit etti.