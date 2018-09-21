Öğretmen çifti kaza ayırdı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu öğretmen çiftten İsmail Yaman (27) hayatını kaybederken, eşi Esra Duman Yaman (28) ile oğlu Kerem Yaman (2) ve diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.