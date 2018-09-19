Binlerce öğrenci için zil çalmadı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN - BİRGÜN/ Liseye geçişte hiçbir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin sorunlarının çözülemediği dört nakil döneminin ardından kurulan komisyonlarda mağduriyetleri gideremedi. Nakil döneminde tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461’i sınavsız, 122 bin 798’i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259 öğrenci ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazansa da binlerce öğrenci açıkta kaldı. Önceki gün başlayan eğitim yılına üç bin öğrenci okulsuz girdi. Tercih dönemlerinde liselere yerleşemeyen öğrencilerin komisyona yaptığı başvurular sisteme işlense de üç bin öğrenci için sonuç alınamadı. Eğitim yılına okulsuz giren çocuğunun büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Leyla K. “Okulsuz çocuk olur mu?” diye sordu.

Öğrenciler 14 gün okulsuz kalacak

Liselere merkezi sınavla veya adrese dayalı sistemle yerleşemeyen öğrencilerin başvurduğu nakil komisyonları öğrenciler için çözüm olmadı. Yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrencilerin talepleri büyük ölçüde karşılansa da komisyon kararıyla bir okula yerleştirilen öğrenciler bu sefer de sistemde yaşanan sorunlara takıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılına okulsuz giren öğrenciler liselere yerleştirildi ancak MEB’in sistemini kullanılabilecek duruma getirmemesi nedeniyle kayıt hakkı kazanamadı. Bakanlık kaynakları, sistem kaynaklı mağduriyetlerin 28 Eylül’e kadar çözüleceğini bildirdi. Bu kapsamda 15 Eylül Cumartesi günü yayımlanan genelge, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

‘Okul alışverişi bile yapamadık’

Oğlunun ortaöğretim başarı puanına karşın, “Bulunuşluk” kriteri nedeniyle okulsuz kaldığını ifade eden Leyla K. “Belirsizlik nedeniyle okul alışverişi bile yapamadık” dedi. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten veli, “Pazartesi günü tüm öğrenci ve veliler erkenden kalktık, kahvaltımızı yaptık ancak herkes okula giderken biz ilçe milli eğitim müdürlüğüne gittik” diye konuştu.

Oyun içinde kural değişti

Veliler, bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonların öğrencileri imam hatip ya da meslek liselerine yönlendirdiği iddialarını da doğruladı. Komisyon görevlilerinin velilere, “Siz şimdilik bu okula kaydınızı yaptırın. Yıl içinde isterseniz değiştirebilirsiniz zaten” telkininde bulunduğu ileri sürüldü. Öte yandan MEB, yine oyun oynanırken kuralı değiştirdi. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen ve komisyon kararıyla istediği okula yerleştirilen öğrencilere, “Tercihlerinizi yeniden yapın” denildi. Gerekçe olarak ise kontenjanların sadece okul değiştirmek isteyen öğrencilere açık olması gösterildi.

‘Tercihinizi değiştirin’

Komisyon görevlilerinin velileri ikna etmeye çalıştığını söyleyen Deniz Ç, kendilerine,“Meslek ya da imam hatip tercih edin. İki ay sonra başlayacak nakil döneminde istediğiniz okulu yazarsınız” denildiğini aktardı. Deniz Ç, geçen Perşembe günü toplanan komisyonun kızını istediği okula yerleştirdiğini ancak MEB’in sistemini açmadığı için okula kayıt yaptıramadıklarını belirtti. Deniz Ç. “Tercihimizi değiştirmedik. Bir dilekçeyle de gerekli yerlere şikâyette bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Her yerde aynı şikâyet

Aynı sıkıntılar İstanbul’da da yaşanıyor. Kadıköy’e bağlı 5 okul tercihi yapan A. isimli bir veli ilçe milli eğitimin kendilerini bir okula yönlendirdiğini fakat kontenjan açılmadığı için yerleşemediklerini ifade etti. A., Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kendilerini aradıklarını ve “İmam hatip veya meslek lisesi seçin, aksi takdirde açıkta kalabilirsiniz” dediklerini aktardı. A., imam hatip veya mesleğe oğlunu göndermek istemediğini ve bunun olmaması için sonuna kadar çaba harcayacağını söyledi. Artık hukuki yollardan hakkını arayacağını ifade eden A., “Çocuğum okula gitmek istemiyor. Mecburen bir özel okula kaydettirmek zorunda kalacağım” dedi.