MEB'in yayımladığı takvime göre bugün açıklanacağı duyurulan Özel okul teşvik tercih sonuçları saat 16.59'da erişime açıldı. Peki, Özel okul teşvik tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 Özel okul teşvik tercih sonuçları...
17 Eylül 2018 17:13
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı
Özel okul teşvik tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
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