17 Eylül 2018 17:13

Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı

Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı
Özel okul teşvik tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
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MEB'in yayımladığı takvime göre bugün açıklanacağı duyurulan Özel okul teşvik tercih sonuçları saat 16.59'da erişime açıldı. Peki, Özel okul teşvik tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 Özel okul teşvik tercih sonuçları...

ÖZEL OKUL TEŞVİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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