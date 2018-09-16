İşçilerden Fatih Altaylı'ya videolu yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı üçüncü havalimanında çalışan işçilerin yaptığı eylemle ilgili bugünkü köşesinde, "sudan bir sebeplerden" işçilerin ayaklandığını belirtmişti.

İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası, Fatih Altaylı'ya hazırladıkları video ile yanıt verdi.

Açıklamalarında, "Üçüncü havalimanında önceki gün başlayan ve geniş bir yankı uyandıran eylemlerin ardından, işçilerin mücadelesinin yürüttüğü meşruluğa karşı sermaye düzeni de harekete geçti. Patron medyası ve yandaş kalemler üçüncü havalimanındaki direnişe karşı bir merkezden aldıkları cümlerle kara propaganda yapıyorlar. Yaptıkları haberlerle direnişin "karanlık odakların" işi olduğu algısını yaratmaya çalışan patron medyası, işçilerin meşruluğunu azaltmaya çalışıyorlar.

'İşçiler, açılışa 5 hafta kala 'sudan sebeplerden' ayaklandılar

Sırçalı köşkelerde yaşayan Barlas'ı, her devrin adamı Altaylı'sı, magazin mafyası Uluç'u ile işçilerin eylemini sorgulamaya çalışıyorlar. Ancak yapabildikleri tek şey yalan, karamala ve komedidir!

Yalılarda, saraylarda yaşayıp, ejder meyvesi ile beslenip günü günü edenler işçilerin eylemini anlayamazlar. Bu eylemler ilk değildi, şartlar düzelmezse de son olmayacak. Yandaş basının iddia ettiği gibi önceki gün başlayan eylemlerin nedeni sudan sebeplerle değil. İnşaat işçisi servis yetersizliğinden ötürü ücret kaybına uğradığı ve yağmur altında sebepsiz yere bekletildiği için öfke patlaması yaşamıştır." denildi.