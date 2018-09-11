Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, İstanbul çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri (Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve İstanbul çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.