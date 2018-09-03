2 yıllık çalışmadan sonra o proje iptal edildi!

Kabataş Martı projesi 2 yıllık çalışmanın ardından iptal edildi. Peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağı belirtildi.

Politeknik.org’un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Kabataş Transfer Merkezi’ olarak sunduğu ve Dolmabahçe-Fındıklı kara ulaşım trafiği beton dalış tünelleri içeren Kabataş Martı Projesi’ni, imalatının 2’nci yılında denize yapılan beton iskelelerin ardından iptal etti. Fındıklı Parkı’nda bulunan proje tanıtım ofisindeki İBB görevlisinin verdiği bilgiye göre iskele inşaatı sonrası yapılacak peyzaj çalışmalarının ardından Kabataş Meydanı kullanıma açılacak.

PROJENİN MİMARI DAVA AÇMIŞTI

Proje mimarı Hakan Kıran, projenin yaratacağı sorunları dile getiren, Kabataş’a ve İstanbul’a vereceği zararları anlatan, mesleki sorumluluk hatırlatması yapan, projeyi eleştiren ve durdurmak için işlem başlatan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Sami Yılmaztürk, yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, inşaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan Uzurçarşılı Baysal, Politeknik ve Politeknik YK Başkanı inşaat mühendisi Ersin Kiriş hakkında dava açmıştı. Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş’in beraat ettiği İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Martı Projesi’nin, topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğunu, kamunun eleştiri hakkı bulunduğunu ve Kıran’ın katlanma yükümlülüğü olduğunu belirtmişti.