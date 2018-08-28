Van Gölü tırmanışında uçak parçaları buldular

Van Gölü aktivistleri, koruma kanunu çıkarılması için Süphan Dağı'na tırmanış yaptı. Zirveye ulaşan aktivistler düşen bir İngiliz uçağının parçalarına rastladı.

Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkması ve Van Gölü’nün güzelliklerine dikkat çekmek için Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarını buldu.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinin düzenlediği dördüncü zirve tırmanışı etkinliğinde, tamamı gönüllülerden oluşan 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı. Aktivistler karla kaplı zirvede, 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının motor ve parçalarına da rastladı. İngiltere’nin başkenti Londra’dan Bahreyn’e giden Avro imalatı dört motorlu G-AGRH tescilli Avro Super Trader IV tipi uçak, 23 Nisan 1959 yılında Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı’na düşmüştü. İçinde 14 mürettebatın bulunduğu uçakta kurtulan olmazken, zorlu bir arama faaliyetinin ardından ekipler günler sonra bölgeye ulaşmıştı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü’ne dikkat çekmek için çıktıkları Süphan Dağı’nda uçak parçalarının bir kısmının buzuların altında kaldığını belirterek, “Uçak parçalarının bir kısmı zirvede bulunan buzulların altında kalmış. Büyük buzulların olduğu kısımda oluşan gölün kurumasıyla uçağın motoru görünüyordu.” dedi.