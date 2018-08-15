Küçük Fırat’a 7 doktorla 5 saatlik operasyon! İşte son durumu…

Hastane başhekimi Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, "Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın, AFAD'ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Korkunç kaza: Ağzından giren demir başından çıktı!

Dün saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak’ta meydana gelen olayda Fırat Başaran, evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran’ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Taşdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taşdemir’in başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Taşdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BAŞHEKİMDEN TEŞEKKÜR

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, küçük çocuğunun ameliyatının 18.00 sıralarında başladığını ve 23.00 sıralarında sona erdiğini söyledi. Büyük bir titizlikle ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç.Dr. Bakkal, “Üniversitemizdeki ilgili branş hekimleri ve sevk edilen hastanenin hekimi ile hasta ameliyathaneye alındı. AFAD ekibi de bize ameliyatta demirin kesilmesinde çok yardımcı oldu. İlk önce hastamıza kulak burun boğaz ekibi tarafından hava yolu açıldı. Ardından AFAD ekibi demirin belli kısmını kesti. Beyin cerrahisi gerekli işlemleri başlatarak demirin rahat çıkarabileceği ortam oluşturuldu. Akabinde demir çıkartıldı. Hastamız şu an yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Tüm branştaki ekip arkadaşlarımın AFAD’ın büyük emekleri vardır. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

AMELİYAT NASIL YAPILDI?

Doç. Dr. Şansel Gül ise üst damaktan giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki demir çubuğun sol ön kafa tabanını delerek dışarı çıktığını söyledi. İlk olarak dışarıda kalan 40 santimlik bölümün 3 santim kalana kadar AFAD tarafından kesildiğini anlatan Doç. Dr. Gül, “Kafa kemiği parçalanmıştı. Temel prensiplere bağlı kalarak burayı genişlettik. Çubuk bu şekilde rahatlatıldı. Ameliyata bölüm başkanımız da dahil oldu. Doktor Emrah da çubuğu boşladıktan sonra çubuğu çektik. Çocuğumuz şimdi yoğun bakımda. Bilinci açık görünüyor, fakat zaman içinde neyi kaybettiğini gözlemleme şansımız olacak. Şu an enfeksiyon riski var. Bununla mücadele ediliyor. Onlarca insanın emeği var. Zaman bize neler olacağını gösterecektir. Ana besleyici damarlara hasar vermemiş olmaması bizim için önemliydi” diye konuştu.

“HER TÜLÜ ÖNLEM ALINDI”

Dr. Özcan Pişkin ise bu tür vakalarda ekip çalışmasının önemine değinerek, “Operasyon öncesi fotoğraflardan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Tüm branştaki hocalar çok emek harcadı. Hasta güvenliği açısından tüm önlemleri aldık. Kan talebi ve hava yolu güvenliği konusunda çalışmaları yaptık. Bütün alt yapı hazırlandıktan sonra işleme başlandı. AFAD’ından tıbbi çalışanına kadar ekip çalışıldı. Bu sonuca ulaşmamızda ekip çalışmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.