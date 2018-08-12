Şehit Başsavcının eşi: 6 yıldır bu haberi bekliyordum

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 2012’de Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un (34) şehit edildiği eylemin talimatını veren 'Atakan Mahir' kod adlı terörist İbrahim Çoban'ın Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda öldürülmesi şehit başsavcının ailesini mutlu etti. Şehit eşi Cihan Uzun, "Çok mutluyum, 6 yıldır bu haberi bekliyordum. Devletimiz şehit eşimin kanını yerde koymadı. İntikamını aldı" dedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Başsavcısı Murat Uzun, 19 Eylül 2012'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristin silahlı saldırısında şehit oldu. PKK terör örgütünün Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan, 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü. PKK'lı Çoban'ın, 2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi eyleminin talimatını verdiği belirtildi. PKK'lı terörist Çoban'ın öldürülmesi haberi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

'SONLARININ BU OLACAĞINI BİLİYORDUM'

Bu haberin ardından hemşire olan şehit eşi Cihan Uzun (39) ile çocukları Emir Kaan (11) ve Hakan Taner (7) büyük mutluluk yaşadı.

Şehit eşi Cihan Uzun, "Bu haberi duyduğum an çok mutlu oldum. 6 yıldır bu haberi bekliyordum. Teker teker hepsi toplanıyor hak ettikleri cezayı alıyorlar ya çok seviniyorum. Ben devletime her zaman güvendim, güveniyorum. Yıllar geçti ama tek tek eşimin intikamı alınıyor. Devletimiz şehit eşimin kanını yerde koymadı. Devletime, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Eşim unutulmadı. Bu saldırıya emri veren beyin öldürüldü. Çorap söküğü gibi tek tek yok oluyorlar. Allah'a çok şükür. Ben bizzat kendi elimle dağa çıkıp terörist kovalayamam tek başıma ama görüyorum ki o kadar büyük bir devletimiz var ki Murat'ımın hakkını arayan, savunan, onun için uğraşan insanlar var. Ben en başından beri inandım, güvendim. Hiç umutsuzluğa düşmedim. Eninde sonunda yakalanacaklarını sonlarının bu şekilde olacağını biliyordum. Hiç aklımdan başka bir şey geçmedi. 'Eyvah Murat faili meçhul kalacak' diye hiç düşünmedim" diye konuştu.

30 Ağustos 2017'de Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden 'Azad Cüngüş' kod adlı terörist yaralı olarak yakalanmıştı.