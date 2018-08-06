Biri turuncu listedeki 6 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edilmiştir.

Kırmızı listeden 8 isim! Hepsi öldürüldü

Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman jandarmamızın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edilmiştir" denildi.