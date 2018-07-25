25 Temmuz 2018 21:35

Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Emniyet Genel Müdürü belli oldu
Celal Uzunkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atama gerçeleştirdi. Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı. Selami Altınok’un AKP milletvekili olmasından sonra vekaleten Erhan Gülveren'in yönettiği Emniyet Genel Müdürlüğüne Uzunkaya atandı. Uzunkaya Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinin ardından Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müşavirliğine getirilmişti.

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