2 Şeker Fabrikası daha ihaleye çıkıyor

Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarının kamuoyona 4 saat önce duyurulan ihalesinin ardından bugün de Çorum ve Yozgat fabrikaları için ihale yapılacak.

Aysel Alp/ Hürriyet- Özelleştirme İdaresi duyuruyu sadece beş saat önce yaptı. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, işçilerle yaptığı basın toplantısında duruma tepki gösterdi.

Bor şeker fabrikasını Doğuş Gıda 336 milyon lira, Kırşehir’i Tutgu Gıda 330 milyon lirayla en yüksek teklif sahibi oldu. Tutgu Gıdanın Başkent iş dünyasınca pek tanınmaması dikkat çekti. En yüksek teklifle alması “Bu firma da kim” sorusuna neden oldu. Şirket ortaklarından Miraç Caner Batur, Hürriyet’in sorusu üzerine Ankara firması olduklarını, inşaat ve fastfood işi yaptıklarını açıkladı. Ancak fastfood markalarını açıklamak istemediğini söyledi.