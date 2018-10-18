Dolar güne nasıl başladı?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha da iyimser bir seyre gireceği beklentisiyle dolar/TL geriledi.

Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,52 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün 5,60 civarında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarının politika yapıcılarının, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını göstermesinin ardından dolar/TL'deki düşüş ise sınırlandı.

Euro/TL de 6,43 seviyesinden işlem görüyor.