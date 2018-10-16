İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatları yükseltilmez. Meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılmaz. Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaz" ifadelerini kullandı.
16 Ekim 2018 13:12
İstanbul Valisi'nden ‘stokçuluk’ uyarısı
Vasip Şahin açıklama yaptı.
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