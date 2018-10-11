Kıtlık yaşanacak

CHP’nin raporuna göre, tarımda bir zamanlar kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye bundan sonra kıtlıkla karşı karşıya kalacak.

Mahmut Lıcalı/ CUMHURİYET- CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tarafından hazırlanan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan raporda; AKP’nin yanlış tarım politikasının etkileri rakamlarla gözler önüne serildi.

2002’de 1 milyar TL borcu olan çiftçinin borcu 100 kat artarak toplam 100 milyar TL oldu. AKP iktidarında arpa, buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, mercimek, tütün gibi Türkiye’de yetiştirilmesi mümkün olan tarım ürünlerine 200 milyar dolar ödendi. “AKP iktidarının çiftçiye adeta savaş açması” nedeniyle çiftçiler çareyi, köyden kente göç etmekte buldu. Son 16 yılda tarımsal nüfus neredeyse yarı yarıya azalarak 18 milyondan 11 milyona geriledi. AKP’nin özellikle 2010’dan sonra gıdasal ürünlerde üretimi desteklemek yerine ithalata yönelik bir politika izlemesinin yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle Türkiye’de bir kıtlık yaşanmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Çiftçiyi ve üretimi önemseyemeyen politikalar nedeniyle tarımsal üretimde kendi kendine yeterli bir ülke olan Türkiye’nin artık gıda ithalatçısı konumuna geldiğini vurgulayan raporda şu tespitlere yer verildi:

4 Çiftçinin ne kadar destekleneceği yasa ile belirlenmiş olmasına ve GSMH’nın yüzde 1’i çiftçiye destek olarak verilir denen bir Tarım Kanunumuz bulunmasına rağmen, AKP yasalara uymamış ve çiftçinin yasayla hak ettiği desteğin sürekli yarısını çiftçiye verdi. 2006’dan beri çiftçinin 100 milyar TL’yi aşan alacağı bulunmasına rağmen, AKP bunu görmezden geldi. 16 yıllık AKP iktidarında girdi fiyatlarındaki sürekli artışa karşılık, ürün fiyatları neredeyse aynı kaldı. 10 yıldan beri buğday fiyatları 80-90 kuruş aralığında seyretmekte, 10 yıl önce 2 TL olan mazot fiyatı bugün 6.30 TL’ye yükseldi.

4 AKP 2010’dan sonra tarım ürünlerinde tamamen ithalatı özendirici politikalara yöneldi.

7 milyon kişi azaldı

4 Tohumculuk sektörü, gübre piyasası, tarım ilaçları, bitkisel yağ sanayi, şeker sanayi, tavukçuluk, tarım aletleri ve tarım bankacılığında yabancı sermaye egemenliği her geçen gün arttı.

4 Tarımsal üretimden yeterli gelire sahip olamayan ve borçlanan çiftçiler çareyi, köyden kente göç etmekte buldu. Son 16 yılda tarımsal nüfus 18 milyondan 11 milyona geriledi.

4 Kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye bundan sonra kıtlıkla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.