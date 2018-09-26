Veri yayını duran Borsa İstanbul'da yeni gelişme

Borsa İstanbul'da işlemler saat 14:00 itibariyle yeniden başlayacak



Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle şu an veri yayını yapılamamaktadır" denildi.

Teknik arıza nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemlere bir süre ara verildi. Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Teknik arıza nedeniyle işlemlere ara verilen Borsa İstanbul'da işlemler saat 14:00 itibariyle yeniden başlayacak