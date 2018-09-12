Erdoğan'dan Yiğit Bulut'a Varlık Fonu tasfiyesi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, yeni yönetimde yer almadığı görüldü.



Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Başkan Vekilliğine Berat Albayrak getirildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atandı. Genel Müdürlüğe ise Zafer Sönmez atandı.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un yeni yönetimde yer almadığı görüldü.