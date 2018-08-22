Güngör Uras bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

Uras, bugün öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

Ekonomiyi "Ayşe teyze" üzerinden yorumlamalarıyla tanıdığımız ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras (85), 19 Ağustos 2018'de saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

NTV'de de ekonomi yorumculuğu yapan Güngör Uras, bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

Güngör Uras’ın cenazesi bugün (22 Ağustos Çarşamba) öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

1933 yılında Düzce’de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi'nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.