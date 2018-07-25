Rahip Brunson kararı sonrası dolarda hareketlilik!

Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla 4.93'e kadar yükselen dolar, ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrildiği haberinin ardından 4.85'in altına geriledi.
Brunson kararının ardından Dolar/TL paritesi yüzde 1 civarında gerileyerek 4.83 düzeyine indi. Karar öncesinde kur, 4.86 düzeylerinde seyrediyordu.
Brunson davası, Türkiye ile ABD ilişkilerinde son dönemdeki sıkıntılı konular arasında yer alıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaparken, bazı senatörler de Brunson davası nedeniyle Türkiye'nin F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarılmasını talep etmişti.