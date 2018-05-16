Dolar ve euroda son durum

Küresel piyasalarda dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanırken, en fazla kaybı TL yaşadı.

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ile Fitch’in Türkiye ekonomisine dair açıklamaları ve Hazine ihalelerine gelen düşük talep döviz kurunu yeni rekorlara taşıdı. Gün içinde dolar 4.4744 TL, euro ise 5,3020 TL’yi gördü.

Dolar/TL bu sabah da yüksek seyrini koruyarak 4.45 lira civarından seyrediyor. Aynı saatlerde euro/TL de 4.2660 liradan el değiştiriyor. Euro/dolar ise 1.1830 seviyesinde yer alıyor.

Düşüş yaşayan altının ons fiyatı da 1293.70 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde

Brent petrol de yeni güne dünkü kapanış seviyesi olan 78.25 dolardan başladı. Petrolde bu seviyeler en son 2014 yılı Kasım ayında görülmüştü.