Esad'dan Trump'a yanıt

Trump'ın açıklamalarına bir cevap da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan geldi.

Esad "Sahada kazandığımız her zaferle birlikte, bazı Batılı devletlerin sesi yükseliyor" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi vurmakla tehdit etmesinden sonra ilk kez açıklamada bulundu.Esad, "Batılı devletlerin herhangi bir saldırısının bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacağını" dedi.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Esad, Doğu Guta’nın Suriye ordusunun kontrolüne geçmesine atıfla şu ifadeleri kullandı:

“Sahada kazandığımız her zaferle birlikte, bazı Batılı devletlerin sesi yükseliyor ve olayların gidişatını değiştirme amaçlı faaliyetleri yoğunlaşıyor. Bu sesler veya herhangi bir müdahale, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek şekilde bölgesel istikrarsızlığı artırmaktan başka işe yaramaz.”

Esad bugün Şam’da, İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti’yi ağırlıyor. Önceden planlanmış olmasına rağmen, askeri saldırı tehdidinin gölgesinde yapılan bu ziyaret, Batı dünyasına karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı.