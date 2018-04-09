Donald Trump'a baskın şoku

New York Times, FBI görevlilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisinde arama yaptığını bildirdi.

Cohen'in evinde arama yapan görevliler, pek çok dosya ve kayda el koydu. El koyulan kayıtların, Trump'ın bir dönem beraber olduğu iddia edilen porno film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan ödeme de dahil olmak üzere farklı konularda delil oluşturulabileceği belirtildi.

Cohen, yapılan aramayı "Gereksiz ve uygunsuz" olarak niteledi.

Cohen'in avukatı Stephen Ryan, yapılan arama sonucunda Cohen ve Cohen'in müvekilleri arasındaki özel belgelere el konulduğunu belirtti.

​Rusya'nın, ABD'nin 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıya başlatılan soruşturmaya dahil edilen Cohen'in ayrıca, porno film oyuncusu Stormy Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığı belirtiliyor.