İran devlet televizyonundan Türkçe başsağlığı

İranlı sunucu Rıza Raşitpur, İran'da yaşanan trajediye ilişkin başsağlığı mesajını Türkçe okudu.

Bazıarı okul sıralarından arkadaş olan Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Aslıgül İzmirli ve Zeynep Coşkun geçen hafta birlikte tatil için İstanbul’dan Dubai’ye gitmiş, dönüşte yere çakılan uçaktaki 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Büyük yankı uyandıran olayın ardından 10 kaza kurbanı, dün askeri bir uçakla Türkiye’ye getirildi. Pilot Beril Gebeş’in işlemlerinin ise halen İran’da devam ettiği belirtildi.