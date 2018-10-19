Hürriyet'te yer alan habere göre, İran Ulusal Tanker Şirketi’ne (NITC) ait süper tankerlere yüklenen 22 milyon varil petrol Dalian limanına doğru yola çıktı. Bu tankerler ekim ve kasım ayları içinde Dalian’a varmış olacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi olan İran’a yaptırımlar 4 Kasım’da yürürlüğe girecek. İran’ın önceden Çin’de stok yaptığı tahmin ediliyor.
19 Ekim 2018 02:09
Yaptırım öncesi dev petrol sevkıyatı
ABD’nin İran’ın petrol ihracatına karşı yaptırımları kasım ayı başında devreye girmeden önce Tahran, Çin’deki Dalian limanına, şimdiye kadar eşi görülmemiş büyük miktarlarda ham petrol gönderiyor.
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