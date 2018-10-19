Yaptırım öncesi dev petrol sevkıyatı

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran Ulusal Tanker Şirketi’ne (NITC) ait süper tankerlere yüklenen 22 milyon varil petrol Dalian limanına doğru yola çıktı. Bu tankerler ekim ve kasım ayları içinde Dalian’a varmış olacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üçüncü büyük üreticisi olan İran’a yaptırımlar 4 Kasım’da yürürlüğe girecek. İran’ın önceden Çin’de stok yaptığı tahmin ediliyor.