Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk gemisine taciz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'a bölgede gerginlik yaratacak davranışlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz" denildi.

Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başladı.

Gemi, sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında, Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine, bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan gemisinin faaliyetini önledi.