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11 Ekim 2018 12:46
Kremlin'den açıklama: Putin ve Trump görüşecek mi?
Kremlin sözcüsü Dmirty Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceği iddialarını yalanlandı.
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