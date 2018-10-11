11 Ekim 2018 12:46

Kremlin'den açıklama: Putin ve Trump görüşecek mi?

Kremlin'den açıklama: Putin ve Trump görüşecek mi?
Kremlin sözcüsü Dmirty Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceği iddialarını yalanlandı.
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