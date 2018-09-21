Albayrak: Almanya ziyareti iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya düzenleyeceği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.

Almanya'ya resmi ziyaret düzenleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Alman mevkidaşları ile birlikte başkent Berlin'de basın açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya düzenleyeceği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi. Albayrak, “Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ BİR ÜLKE”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye’nin son derece güçlü ve ekonomik açıdan sağlıklı bir ülke olduğunu söyledi. Altmaier, Türkiye'nin birçok zorluğu kendi başına aşabilecek gücü olduğu için ekonomik destek konusunun görüşmede gündeme gelmediğini vurguladı. Gelecek hafta gerçekleştirilecek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin samimi ve yapıcı olacağı konusunda emin olunmasını isteyen Altmaier, ”İlişkiler açısından yeni bir sayfa açılacaktır” dedi.