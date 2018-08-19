'Saraysız Başkan' senatörlükten istifa etti

Eski Uruguay Devlet Başkanı Mujica, senatörlükten istifa etti: Köpeğim öldüğü gün karar verdim. Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, senatörlük görevini bıraktığını açıkladı.

Uruguay Devlet Başkanlığı görevini yürüten Mujica, istifa mektubunda kararını kişisel sebepler ve yorgunluktan dolayı verdiğini açıkladı.

Mujica, Uruguay yerel televizyonlarına verdiği bir röportajda senatörlüğü bırakma kararını, köpeği Manuela'nın öldüğü gün verdiğini söyledi.

Manuela, Mujica'nın başkanken resmi davetlere bile götürdüğü çok sevdiği 3 ayaklı köpeğiydi.

Mujica, başkanlık görevini yürütürken, maaşının büyük kısmını yoksullara dağıtmasıyla ve başkanlık konutu yerine bir kulübede yaşamasıyla dünya çapında ilgi toplamış ve yaşamını anlatan ' Saraysız Başkan' adlı kitap, Türkiye'de de çok satanlar arasında yer almıştı.