Samir Amin hayatını kaybetti

Bağımlılık Okulu’nun önde gelen teorisyenlerinden, dünyaca ünlü Mısırlı Marksist düşünür Prof. Dr. Samir Amin yaşamını yitirdi. Amin’in yaşamını yitirdiğini Vijay Prashad Twitter hesabından duyurdu.

Emperyalizm-sömürgecilik, Siyasal İslam ve toplumsal hareketler üzerine pek çok çalışması bulunan Amin, ülkemiz solunun da yakından takip ettiği isimlerdendi.

1931 doğumlu Mısırlı Marksist, özellikle 1970'lerden itibaren katıldığı Üçüncü Dünya'nın kalkınması üzerine tartışmalarıyla tanınır. 1988'de yazdığı “Avrupa Merkezcilik” isimli kitabıyla büyük ilgi gördü.

Amin, yaşamı boyunca önemli eserlere imza attı.

Bunlar arasında en çok okunan ve dünya düşünsel yaşamına yön verenler Liberal Virüs (2003), İleriye Dönük Bir Yaşam (2006), Dünya Ölçeğinde Birikim (1970) ve Küreselleşme çağında Kapitalizm (1997) oldu. Türkçe’ye de çevrilmiş otuzdan fazla kitabı olan Amin'in Türkiye'ye yönelik güçlü saptamaları hep ilgiyle takip edildi.