9 Ağustos 2018 15:39

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.
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Görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

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