6 Ağustos 2018 20:57

KKTC'de patlama: Yaralılar var

KKTC'de patlama: Yaralılar var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı bir köyde patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralandı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesindeki yol yapım çalışması sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.


BULUNAN EL BOMBASI PATLADI
Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, yol asfaltlama çalışması sırasında bulunan bir el bombasının düşürülmesi sonucu, patlama meydana geldi. Ağır yaralanan 5 kişi, Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı.

BİR İŞÇİNİN KOLU KOPTU
Patlamanın etkisiyle işçilerden birinin kolunun koptuğu, diğer işçilerin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları olduğu ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya