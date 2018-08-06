KKTC'de patlama: Yaralılar var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesindeki yol yapım çalışması sırasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.
BULUNAN EL BOMBASI PATLADI
Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, yol asfaltlama çalışması sırasında bulunan bir el bombasının düşürülmesi sonucu, patlama meydana geldi. Ağır yaralanan 5 kişi, Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı.
BİR İŞÇİNİN KOLU KOPTU
Patlamanın etkisiyle işçilerden birinin kolunun koptuğu, diğer işçilerin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları olduğu ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.