Kanada'da silahlı saldırı! 2 ölü, 13 yaralı

Toronto'daki silahlı saldırı Danforth ve Logan caddelerinin bulunduğu ve Yunan mahallesi olarak bilinen bölgede yaşandı.

Polisin verdiği bilgiye göre saldırıda saldırgan dahil 2 kişi öldü, biri çocuk 13 kişi de açılan ateşte vuruldu.

Toronto polis şefi chief Mark Saunders vurulan bir kadının öldüğünü ayrıca yaralı küçük kızın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bazı yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bazılarınınsa yakındaki hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Saldırganla polis arasında çatışma yaşandığı da belirtildi.

Global News Toronto polisinden bir kaynağa dayandırarak saldırganın kendisini vurduğunu söyledi.

Polis sözcüsü Mark Pugash olayın bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu açıkladı.

Toronto Star'a konuşan görgü tanıkları siyah kıyafetler giymiş bir erkeğin silahla ateş açtığını söyledi. Bazı görgü tanıkları en az 20 el ateş edildiğini belirtti.

CBC News'a konuşan görgü tanığı Jody Steinhauer olay sırasında ailesiyle birlikte bir restoranda olduğunu ve 10-15 kez maytap sesine benzer bir ses duyduğunu söyledi.

Görgü tanığı kendilerine restoranın arka tarafına koşmalarının söylendiğini belirterek "İnsanların ön tarafta çığlık attıklarını duyduk" dedi.