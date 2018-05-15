15 Mayıs 2018 23:50

Erdoğan ve Kral Selman arasında Filistin görüşmesi

Erdoğan ve Kral Selman arasında Filistin görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
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ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’daki temaslarını tamamlamasının akabinde gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler ele alındı.

Müslümanların ortak tavır sergilemelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cuma günü İstanbul’da yapacağı olağanüstü toplantı hakkında da fikir teatisinde bulunuldular.

 

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