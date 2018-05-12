12 Mayıs 2018 23:33

Paris’te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Paris’te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
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Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
 

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