Paris’te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.