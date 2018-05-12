Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
12 Mayıs 2018 23:33
Paris’te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
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Paris’te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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