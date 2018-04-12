Gmail'de köklü değişiklik!

Google, G Suite müşterilerine gönderdiği bir e-postada firmanın yenilenmiş bir Gmail üzerinde çalıştığını söyledi. Yenilenen Gmail sadece tasarım olarak değişmekle kalmayacak, birkaç yeni işlev de sunacak.

Yeniliklerin başında Google Takvim'in Gmail ile bütünleşmesi geliyor. Bunun yanında e-postaları erteleyip, birkaç saat veya gün sonra yeniden e-posta kutusunda belirmesi sağlanabilecek. Gmail'i Android'de veya iPhone'da kullananların bildiği akıllı cevaplar, artık gmail.com üzerinden de ulaşılabilir olacak.

Google, e-postaların çevrimdışı olarak depolanabilmesi için de yeni bir yöntem geliştiriyor. Veriler, standart web teknolojileri tarafından depolanacak.

Yeni tasarımla ilgili görüntü paylaşılmadı.