Facebook'tan kullanıcıları endişelendiren itiraf!

Facebook, 30 milyon kullanıcıya ait olan hesapların bilgisayar korsanları tarafından hacklediğini itiraf etti.

Facebook, 30 milyon kullanıcıya ait olan bilgilerin Eylül ayında tespit edilen açıktan faydalanan bilgisayar korsanları tarafından hacklediğini itirafında bulundu.

Yaşanan bu olayı geçen Eylül ayında Facebook'a yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıya yoran şirket yöneticileri, FBI yetkilileriyle birlikte olayın araştırıldığını duyurdu.

SALDIRININ ARKASINDA KİMİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Facebook yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce yapılan saldırının arkasında kimin olduğunu bilinmediğini Federal Büro yetkililerine belirtildiğini açıkladı.

'KULLANICILARA, HACKERLARIN HANGİ BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLADIKLARINI ANLAMADA YARDIM EDEBİLİRİZ'

Eylül ayında gerçekleşen saldırıda tahmin edilenden daha az kişinin etkilendiğini belirten Facebook, 50 milyon kullanıcının etkilendiğine

inandıkları saldırıda, 30 milyon kişinin hesaplarının hacklendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

İki hafta önce kullanıcı hesaplarının güvenliğinde yaşanan sorunları araştırdıkları sırada ve sorunu tespit edip düzelttiklerini dile getiren Facebook yetkilileri, kullanıcılara, hackerların hangi bilgilere erişim sağladıklarını anlamada yardım edebileceklerini belirttti.

Facebook daha önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesaplarının bilgisayar korsanlarının eline geçmesine imkan veren bir açık tespit edilidiğini duyurmuştu.