Siber saldırılardan nasıl korunabiliriz?

Günümüzde sanal dünyada güvenlik duvarlarını oluşturmayan veya güvenlik için gerekli önemleri almayan bireyler ve şirketler siber saldırılara maruz kalıyorlar.

DHA - Yaşanan bu siber saldırılar bireylerin ve şirketlerin maddi ve veri kaybına sebep oluyor. Peki ne yapmalı? İşte siber güvenlik için 6 ipucu...

Anti-virüs yazılımı kullanın

Anti-virüs programları, bilgisayarlardaki virüsleri bulma, karantina altına alma ve silme işlevi gören ve kullanıcıların bilgisayarlarındaki tehlikeleri önleyen yazılımlardır. Bu açıdan siber güvenlik konusunda bireylerin ve şirketlerin mutlaka bilgisayarlarında anti-virüs yazılımları kullanmaları gerekir. Virüs programları bilgisayarları tarayarak zararlı öğeleri inceler. Virüs programı güncel değil ise zararlı yazımları gözden kaçırabilir. Bu yüzden bilgisayar ve önemli bilgiler zarar görebilir. Anti-virüs yazılımının güncel ve güvenilir olmasının yanı sıra sağlam bir altyapıya ve gelişmiş özelliklere sahip olması da önemlidir.

Verileri yedekleyin

Kişisel ya da şirketlere ait veriler siber saldırılar ya da teknik sorunlar dolayısıyla kolayca kaybedilmektedir. Eğer bilgisayar ya da tabletlerdeki veriler dönem dönem depolanmazsa, bu verileri kurtarmak mümkün olmayabilir. Mevcut dosyaların Windows’taki veri araçları kullanılarak ya da taşınabilir sürücü gibi veri depolama araçlarıyla kolayca depolanabildiğini unutmayın.

Güvenlik duvarı edinin

Güvenlik duvarı, bilgisayarlara gelecek tehlikeleri önlemek açısından önemlidir. Güvenlik duvarı, erişilen bilgisayarlardan gelen, onaylanmayan internet trafiğini önleyen yazılımlardır. Doğru ayarlanmış firewall ve güvenlik güncellemeleri, bilgisayara ve verilere uzaktan erişilebilme tehlikesini ortadan kaldırabilir.

Özgün parolalar oluşturun

Orijinal olarak nitelenen parolalar, bilgisayarların istenmeyen kişilere karşı erişilebilir olmasının önüne geçmektedir. Mevcut parolalar hiçbir zaman başkalarıyla paylaşılmamalı, belirli zaman aralıklarıyla değiştirilmeli ve ad-soyad, doğum tarihi, şirket adı gibi kolay tahmin edilebilecek şifrelerden oluşmamalıdır.

İndirilen dosyalara dikkat

Bilgisayara gelişigüzel her program yüklenmemeli, her siteden indirme işlemi gerçekleştirilmemeli ve indirilen dosyalara dikkat edilmelidir. Bazı sitelerin kullanıcıları farklı adreslere yönlendirerek kredi kartı bilgilerini çaldıkları da unutulmamalıdır. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak için, “güvenli” onayı almış siteler ziyaret edilmeli ve bu siteler üzerinden işlemler gerçekleştirilmelidir.

Kimden geldiğin bilinmeyen e-postaları açmayın

“Bilgisayarınızda zararlı yazılım bulunuyor”, “Bu özel fırsatı kaçırma” gibi panik yaratıcı ya da gelen iletiyi açmaya teşvik edici e-posta başlıkları sayesinde, verileri ve mali bilgileri ele geçiriliyor. Bu yüzden kimden geldiğini bilmeyen ve güvenilir olmayan e-postalar kesinlikle açılmamalı ve yanıt yazılmamalıdır.