Bir dönem Facebook’un rakibiydi!

Path’in eski Facebook Ürün Müdürü Dave Morin ve eski Napster ikilisi Dustin Mierau ile Shawn Fanning tarafından kurulduğunu hatırlatalım. 2010 yılında sosyal ağ ekosisteminde yerini alan Path, kullanıcı başına 50 arkadaş sınırıyla adını duyurmuştu. Görsel açıdan diğer sosyal ağlardan sıyrılan Path, Facebook’un daha özel bir alternatifi olarak konumlanmıştı. Facebook’tan farklı cazip yan özellikleriyle dikkat çeken Path sonraları arkadaş sınırlamasını 150’ye ve ardından 500’e çıkarmıştı.

Path’in en fazla yükseliş gösterdiği dönemde 50 milyon kullanıcıya ve aldığı yatırımla 500 milyon dolar değerlemeye ulaştığını da hatırlatalım. Hatta piyasaya sürülmesinden bir kaç ay sonra Google, Path’i 100 milyon dolar’a satın almak istemişti. Yoluna devam etmeyi tercih eden girişi, Index, Kleiner Perkins ve Redpoint gibi Silikon Vadisinin önde gelen isimleri dahil olmak üzere yatırımcılardan 70 milyon dolar topladı.

Ancak sosyal ağ devi Facebook’un, her zaman yaptığı gibi Path’deki özgün elementleri kopyalaması işleri oldukça zorlaştırdı. Sosyal ağ yönetiminin oldukça zor bir iş olması bir yana, Path’in şu anda 1,5 Milyar aktif kullanıcıya ulaşan Facebook ise rekabet etmesi de gittikçe zorlaştı.

Çalışanlarını, kullanıcılarını ve ivmesiyle birlikte kullanıcı verilerini de kaybeden Path, her geçen gün kapanmaya yaklaşıyordu. İşletmeler ve kullanıcıları birbirine bağlayan Path Talk isimli ayrı bir uygulama çıkaran şirket, bu konuda da beklediğini bulamadı. 2015 yılında uygulamayı Kore’nin mesajlaşma ve internet devi Kakao’ya satan Path, şimdi de Kakao’nun aldığı karar nedeniyle kapanıyor. Aslına bakarsanız tüm bu gelişmeler, yatımlar ve satın almaların ötesinde girişimlerin yönetim ve ürün süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.