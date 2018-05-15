Seslendirme sanatçısı Yelda Uğurlu’nun avukatı Mutlu Çakır, Apple açtıkları dava ile ilgili haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mahkeme kararıyla ilgili haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Mahkeme, davayı kısmen kabul, kısmen de reddetmiştir. Ancak, bu karar kesin nitelikte bir karar değildir. Hukuki süreç, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’nde devam edecektir. Mahkeme kararı, bu haliyle bile tümden davanın reddi niteliğinde olmadığı ve yargılama devam ettiği halde, verilen karar kesin nitelikte algısı yaratmak, kamuoyunu yönlendirme ve Yüksek Mahkemeleri etkileme çabalarına hizmet edecektir” denildi.

Siri'nin sesi: Dava daha bitmedi

Siri'nin seslendirmesini yapan Yelda Uğurlu'nun avukatı Mutlu Çakır, Apple açtıkları davanın kısmen kabul edildiğini belirtti. Yazılı açıklama yapan Çakır, "Bu karar kesin nitelikte bir karar değildir. Hukuki süreç, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’nde devam edecek" ifadelerini kullandı.

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DUVAR – Seslendirme sanatçısı Yelda Uğurlu’nun avukatı Mutlu Çakır, Apple açtıkları dava ile ilgili haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mahkeme kararıyla ilgili haberlerin gerçeği tam yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Mahkeme, davayı kısmen kabul, kısmen de reddetmiştir. Ancak, bu karar kesin nitelikte bir karar değildir. Hukuki süreç, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’nde devam edecektir. Mahkeme kararı, bu haliyle bile tümden davanın reddi niteliğinde olmadığı ve yargılama devam ettiği halde, verilen karar kesin nitelikte algısı yaratmak, kamuoyunu yönlendirme ve Yüksek Mahkemeleri etkileme çabalarına hizmet edecektir” denildi.

Uğurlu’nun haklılığının bilirkişi raporlarıyla ispatlandığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Altını tekrar çizmek isteriz ki; Karar kesin bir karar değildir. Yargılama devam etmektedir. Bu haberler basında yer aldıktan sonra, ilk günkünden de büyük bir kararlılıkla, davayı takip etmeyi sürdürüyoruz. Haklı olduğumuz, dosya içeriği ve bilirkişi raporlarıyla sabittir. Bu davada, adaletin er geç yerini bulacağından da şüphemiz yoktur.”