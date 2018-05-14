Apple, 66 kişinin öldüğü uçak kazasından sorumlu tutuluyor

Mısır'ın önde gelen havayolu şirketi EgyptAir'in, 2016 yılında yaşanan ve 66 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazasına patlayan bir iPhone veya iPad Mini'nin neden olduğu iddia ediliyor.

Bundan tam iki yıl önce, 16 Mayıs 2016 tarihinde EgyptAir 804 sefer sayılı uçağın düşmesi sonucu 66 kişi hayatını kaybetmişti. Paris'ten Kahire'ye giden Airbus A320-232 model yolcu uçağının enkazın Kerpe Adası'nda bulunmuş ve uçağın düşmesinin kokpitte çıkan bir yangından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Kazanın sebebi iPhone 6S veya iPad Mini mi?

Bu feci kazanın ikinci yıl dönümüne girdiğimiz şu günlerde, kazada ölenlerin yakınlarının Apple'ı mahkemeye verdiği ortaya çıktı. Kazazedelerin yakınları, uçağın düşmesine pilotun iPhone 6S veya iPad Mini cihazlarının neden olduğunu ileri sürüyor. Kazanın kokpit görüntülerinde pilotun iPhone ve iPad Mini'yi ön konsolun üzerine koyduğu görülürken, patlamanın da bu cihazların ısınması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Flight International dergisinde eski bir pilot ve güvenlik editörü olan David Learmount, bu kazanın cep telefonu patlaması nedeniyle olabileceğini düşünmenin akılla bağdaşmayacağını söylerken, kazada ölenlerin yakınları ise aynı görüşte değil. Apple açılan bu dava hakkında henüz bir açıklama yapmazken, bu iddianın nasıl tespit edileceğini ise kestirmek olduça güç.(donanım haber)



