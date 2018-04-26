Crovu’dan sosyal medya hizmeti almak için 5 neden!

Kişisel profillerimizden ziyade kurumsal marka hesaplarının takipçileri, beğenileri, aldıkları izlenmeler daha ciddi bir önem taşıyor. İşte bu noktada, kurumsal sosyal medya hizmetleri sunan markalar devreye girmekte. Crovu, bu alanda zirvede yer alan markalardan bir tanesi… Neden Crovu sorusuna yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.

Gerçek ve aktif takipçiler

Sosyal medya hizmetlerinde en çok merak edilen soru, hesabınıza gelen takipçilerin gerçek profiller olup olmadığı. Hiç kimse, sadece sayılardan ibaret bir artıştan memnun kalmaz. Kişisel profillerden ziyade kurumsal marka hesaplarında bu durum, asla söz konusu olmaması gereken negatif bir algı oluşturabilir. Crovu Instagram başta olmak üzere Twitter, Facebook ve Youtube’da sadece gerçek, aktif ve Türk takipçiler sunmaktadır.

Hızlı işlemler ile zaman kaybetmeden hizmet alabilirsiniz

Crovu’da seçeceğiniz hizmeti belirledikten sonra, 5 dakika gibi kısa bir sürede işlemlerin başladığını, hatta tamamlandığını görebilirsiniz. Hızlı işlem avantajı da Crovu’yu diğer sosyal medya ajanslarından ayıran en önemli faktörlerden.

Şifrenizi vermeden, güvenli bir şekilde işlem avantajı

Crovu’da alacağınız hizmetlerin tamamında, sizden şifreniz istenmez. Yani güvenli bir arka planda, son derece pratik bir şekilde izlenme, beğeni, takipçi satın alımı gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra günün her anı iletişime geçebileceğiniz profesyonel destek birimi de, yaşayabileceğiniz herhangi bir problemde anında size yardım etmek için hazır durumdadır.

5 yıldır hizmet veren ancak tek şikayeti olmayan bir marka

2010’ların başından itibaren sosyal medya çağının içine girdik desek abartı olmaz. Crovu da, Türkiye’de bu alanda öncü markalardan bir tanesi ve 5 yıldır hizmet veriyor. Crovu, binlerce sosyal medya kullanıcısına takipçi, beğeni, izlenme gibi konularda yıllardır hizmet verse de, henüz tek bir şikayet almamış bir markadır! Müşterilerin tüm ihtiyaçlarına, %100 memnuniyet anlayışı ile yaklaşan bir marka olarak fark yaratan bir isim olmayı başarmıştır…

Eğer siz de Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube tarafında profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, hemen Crovu.co sitesine giderek paketleri inceleyebilir, anında ihtiyacınıza göre bir paket alarak sosyal medya kitlenizi büyütmeye bugünden başlayabilirsiniz…

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