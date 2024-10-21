Erzincan Sağlık Müdürü Tekin, Genel Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Sağlık Müdürü Tekin, Genel Değerlendirme Toplantısı Yaptı

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastanenin Anabilim Dalı Başkanlarının katılımlarıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve güncel konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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