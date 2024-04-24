Fırın camına bunu yapın inatçı lekelerden kurtulun: 1 kaşık dökmek yetiyormuş. Fırın camı nasıl temizlenir?

Mutfak eşyaları arasında en sık kullanılanlardan biri şüphesiz, fırındır. Yemekleri ve tatlıları çok daha lezzetli bir şekilde pişiren fırının temizliği de ne yazık ki oldukça zordur.

Fırında pişirilen yemeklerden sonra yayılan buhar veya yağ lekeleri, fırın camında kalıplaşarak inatçı bir leke haline gelir.

Fırın camındaki bu lekeleri gidermek ve ışıl ışıl parlatmak için birtakım kimyasal ürünler mevcuttur.

Ancak bu kimyasallar yerine her evde bulunan bu doğal malzeme, fırın camında bulunan tüm lekeleri yok ederek ışıl ışıl parlatır.

İşte fırın camını tertemiz yapan yöntem...

FIRIN CAMI IŞIL IŞIL OLACAK!

Fırın camını temizlemek için kabartma tozu ve su kullanmak etkili ve doğal bir yöntemdir. Öncelikle bir kaseye birkaç kaşık kabartma tozu ve yeterince su ekleyin.

Karışım macun kıvamına gelene dek karıştırın. Kabartma tozu, alkali özelliklere sahip olduğu için yağ ve kirleri çözer, bu da temizlik için ideal bir malzemedir.

Macunu hazırladıktan sonra bu karışımı, fırın camının her iki tarafına da uygulayın. Bu macunu camın özellikle yağlı ve lekeli bölgelerine uyguladığınızdan emin olun.

Macunu uyguladıktan sonra, bir bez veya sünger yardımıyla fırın camını ovun. Kabartma tozu ve su karışımı, kirleri çözerken aynı zamanda camın yüzeyine hasar vermez.

Dolayısıyla camı nazikçe ovarken, güvenli bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Ovma işleminden sonra, camı ılık suyla durulayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın.

Bu adım, fırın camı üzerinde kalan herhangi bir kalıntıyı ve temizlik maddesini uzaklaştırır, böylece cam parlak ve lekesiz olur.

Kabartma tozu ve su karışımı, fırın camını temizlerken aynı zamanda hoş olmayan kokuları da yok eder.

Bu nedenle, fırının iç kısmında veya fırın camında oluşan pişmiş yiyecek kalıntıları veya yağ lekeleri gibi kokuları da giderir.

Bu doğal temizlik yöntemi, kimyasal içermemesi nedeniyle çevre dostudur ve evinizde sağlıklı bir ortam sağlar.

Ancak, fırın camını temizlerken dikkatli olmak önemlidir. Camı ovarken çok fazla baskı uygulamamalı ve sert temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçınmalısınız.

Ayrıca fırın camının sıcak olduğu durumlarda temizlik yapmaktan kaçının, çünkü bu durum camı çatlatır.